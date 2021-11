‘Omikron-variant 500 procent besmettelijker dan Delta’

De nieuwe Omikron-variant van het coronavirus is mogelijk 500 procent besmettelijker dan de nu dominante Delta-variant. Dat zegt de vooraanstaande Amerikaanse epidemioloog Eric Feigl-Ding. De nieuwe variant werd het eerst opgemerkt in Zuid-Afrika, vrijdag werd in België een eerste besmetting met de Omikron-variant vastgesteld.

⚠️My god—the new #B11259 variant being possibly ~500% more competitively infectious is the most staggering stat yet. Also, #NuVariant has more than >2x the number of bad spike mutations than Delta. Here’s an updated 🧵👇 Model by @JPWeiland matches up with graph by @jburnmurdoch pic.twitter.com/SFvFEbD7QO — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) November 26, 2021

Wat de nieuwe variant zo gevaarlijk maakt, is dat het maar liefst 32 mutaties in het spike-eiwit met zich meedraagt, het gedeelte wat door het lichaam wordt herkend als een virus dat bestreden moet worden, waarna het afweersysteem aan het werk gaat. Ook de coronavaccins bevatten het spike-eiwit als antigeen, wat het lichaam in staat stelt antistoffen aan te maken. Door de vele mutaties in Omikron is de kans groot dat het immuunsysteem niet weet wat het ermee aan moet, waardoor het virus de opgebouwde immuniteit – door vaccinatie of een eerdere besmetting – kan omzeilen. Wetenschappers spreken daarom ook wel van ‘de ergste variant tot nu toe’.

Omikron werd voor het eerst vastgesteld in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng. Van de positieve coronatests afgenomen tussen 14 en 23 november, bleek het in 70 procent om Omikron te gaan. Een indicatie dat de variant razendsnel om zich heen grijpt en andere varianten verdringt. Vrijdag stelden meerdere landen, waaronder de EU-lidstaten een vliegverbod in voor vluchten uit zuidelijk Afrika. Op Schiphol zitten momenteel enkele honderden reizigers vast in afwachting van hun testresultaat. Zaterdagochtend werd bekend dat 1 op de 7 van de reizigers uit Zuid-Afrika besmet is. Of dat inderdaad om Omikron gaat, is nog niet duidelijk.