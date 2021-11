Omikron-variant in Duitsland en vermoedelijk ook al in Nederland

De nieuwe coronavariant Omikron is naar alle waarschijnlijkheid in Duitsland opgedoken. Dat heeft Kai Klose, de minister van Sociale Zaken van de deelstaat Hessen gezegd nadat een Zuid-Afrika teruggekeerde reiziger symptomen vertoonde die passen bij de nieuwe mutatie. Het exacte genetische profiel van het virus bij de reiziger moet nog worden vastgesteld.

Die #Omicron-Variante ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits in Deutschland angekommen. Ein Thread von @CiesekSandra und @stm_klose (@SozialHessen): — Kai Klose (@StM_Klose) November 27, 2021

Behalve in België en mogelijk Duitsland, is de kans ook zeer groot dat Omnikron al op Nederlandse bodem is. Dat heeft veldepidemioloog Amrish Baidjoe gezegd in het NOS Radio 1 Journaal. Hij zei dat in reactie op het nieuws dat er inmiddels 61 reizigers vanuit Zuid-Afrika zijn overgebracht naar een bewaakt quarantainehotel, vanwege een vastgestelde coronabesmetting.

Volgens Baidjoe heeft het haastig ingestelde verbod op vluchten uit Zuid-Afrika nauwelijks nut: ‘We zijn een ontzettend verbonden wereld. Dat betekent dat zo’n virus niet alleen uit zuidelijk Afrika, maar ook via andere routes binnen kan zijn gekomen.’

