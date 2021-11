Omikron was al in Nederland voor de variant in Zuid-Afrika werd ontdekt

Voor de oorsprong van de nieuwe coronavariant Omikron wordt nu veelal naar zuidelijk Afrika gewezen. Maar uit onderzoek is gebleken dat een van de twee mensen die in Nederland positief is getest op Omikron, het virus in Nederland heeft opgelopen al voor deze in Zuid-Afrika werd ontdekt. Dat laat het RIVM weten.

Terwijl een van de twee besmette Nederlanders wel op reis is geweest, geldt dat voor de ander niet. Ook hebben de twee niets met elkaar te maken. Deze persoon heeft ook geen reishistorie en vooralsnog is het gissen waar de besmetting is opgelopen. Terwijl Omikron pas op 24 november in Zuid-Afrika werd ontdekt, blijkt nu uit testmonsters die tussen 19 en 23 november zijn afgenomen, dat de variant toen al in Nederland was.

Vooralsnog is er veel onduidelijk over Omikron. Er zijn aanwijzingen dat deze variant zich sneller verspreidt dan zijn voorgangers en ook bestaat het vermoeden dat deze vanwege de vele mutaties in staat is vaccins te omzeilen. Zeker is dat nog allerminst, daarvoor moet nog meer onderzoek gedaan worden naar de variant. In Zuid-Afrika vormen kinderen onder de twee jaar inmiddels 10 procent van het aantal ziekenhuisopnames. Vaccinproducent Pfizer liet dit weekend weten overtuigd te zijn dat hun vaccin tegen Omikron bestand is, de directeur van Moderna zei dinsdag veel minder vertrouwen te hebben in de werking van vaccins tegen de nieuwe variant.