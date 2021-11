Omikron: WHO sloeg Griekse letter Xi over om Chinese president te sparen

Kenners van het Griekse alfabet was het waarschijnlijk al opgevallen, maar bij de benaming van de nieuwe Omikron-variant, zijn twee letters overgeslagen, namelijk Nu en Xi. Dat is met opzet gebeurd, zo blijkt nu. Beide letters zouden gemakkelijk voor misverstanden kunnen zorgen, de laatste zelfs voor een diplomatieke rel met China.

Nadat bekend werd dat er een nieuwe variant was opgedoken, werd deze op sociale media al snel de Nu-variant genoemd. Dat was immers de eerstvolgende letter in het Griekse alfabet. Maar omdat die naam wat te veel lijkt op het Engelse woord ‘new’ (nieuw), is besloten daar geen gebruik van te maken. De daaropvolgende letter is om een heel andere reden overgeslagen, een die anders mogelijk grote consequenties zou hebben gehad. Omdat de Chinese president ook Xi heet, zou een coronavariant Xi volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ‘diplomatiek gevoelig’ liggen.

In een reactie op het overslaan van de twee letters, heeft een WHO-woordvoerder laten weten dat het bij de naamgeving aan ziekten geen namen van ‘culturele, sociale, nationale, regionale, professionele of etnische groepen’ gebruikt. In het geval van Xi ligt het extra gevoelig, omdat het coronavirus als eerste opdook in China. Dat leidt al sinds het begin van de pandemie tot een toename in geweld, verbaal en fysiek, tegen Aziatische mensen. De Amerikaanse oud-president Trump noemde Covid-19 ook voortdurend “het Chinese virus”.