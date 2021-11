Omroep Brabant verwijdert logo’s vanwege bedreigingen

De satelliet- en bedrijfswagens van Omroep Brabant rijden vanaf nu zonder logo’s rond. De regionale omroep heeft daartoe besloten vanwege aanhoudende bedreigingen. Vorige week stormden jongeren af op een auto met een cameraman en verslaggever die een item draaiden over een noodlottig ongeval in Helmond. Dat meldt het AD.

,,Wat al een tijd regelmatig gebeurt, is dat verslaggevers en cameramensen in bedreigende situaties naar de auto lopen om een veilige haven te zoeken. De auto is dat nu niet meer. Het klinkt overdreven, maar die is door de herkenbaarheid juist een soort schietschijf geworden. Dus kiezen we voor de veiligheid voor onze mensen”, bevestigt hoofdredacteur Renzo Veenstra.