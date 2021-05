Omstreden mondkapjes leverden Sywert van Lienden persoonlijk 9 miljoen euro op

Sywert van Lienden stak ruim 9 miljoen euro uit de mondkapjesdeal met de overheid in eigen zak. Dat blijkt uit onderzoek van Follow The Money (FTM). Van Lienden richtte daarvoor een persoonlijke holding op, een speciale bedrijfsstructuur die volgens experts ‘vaak bedoeld is om vermogen onzichtbaar te houden voor de buitenwereld’. Hij vernoemde de holding naar een VOC-schip.

Ook de twee compagnons van Van Lienden streken miljoenen op, zij het wel minder dan Van Lienden zelf. Dit vanwege een vooraf afgesproken verdeling van het winstrecht. Alle drie tuigden ze speciale constructies op om de mondkapjesmiljoenen in onder te brengen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat dat Sywert van Lienden, die lange tijd volhield uit puur altruïstische motieven te handelen, ruim 9,2 miljoen euro wegschreef naar zijn Duyfken CV. Zijn partners Bernd Damme en Camille van Gestel hielden respectievelijk 5,7 en 5,4 miljoen euro over aan de lucratieve deal met het ministerie van Volksgezondheid. De drie hebben de bedragen tegenover FTM bevestigd.

FTM schrijft over het gebruik van de holding:

De constructie die Van Lienden gebruikt, met een cv en een stichting als bestuurder, wordt volgens experts vaak gebruikt om redenen van anonimiteit. Een ondernemer die liever niet wil dat iedereen op de hockeyclub kan achterhalen hoeveel geld hij heeft, richt een cv op met een stichting als ‘beherend vennoot’ – de bestuurder. Zo kan de ondernemer zelf op de achtergrond blijven als zogeheten ‘stille vennoot’. Omdat een cv anders dan een bv geen jaarrekening hoeft te publiceren, blijft het vermogen in de cv onzichtbaar voor de buitenwereld.

Van Lienden ligt al geruime tijd onder vuur, nadat bleek dat hij een overeenkomst met het ministerie had gesloten, goed voor ruim 100 miljoen euro voor de levering van 40 miljoen mondkapjes. Hoewel hij publiekelijk volhield dat hij ‘om niet’ werkte, bleek onlangs dat hij vanuit een haastig opgezette commerciële onderneming handelde. De mondkapjes verkocht hij met een bovengemiddelde marge aan het ministerie en bleken na onderzoek onbruikbaar te zijn omdat er grafeen in verwerkt was. De mondkapjes liggen nog altijd ongebruikt in een magazijn.

In een reactie aan FTM zegt Van Lienden dat hij en zijn partners hebben ‘gereflecteerd op een (maatschappelijke) bestemming voor deze gelden’. Hij zegt er wel direct bij dat de kans groot is dat hij het geld in eigen zak houdt als gevolg ‘van de huidige verwoestende mediastorm voor [mijn] professionele loopbaan’. Zijn partner Damme zegt een groot deel van het geld ‘aan te wenden voor nieuwe sociale, duurzame en innovatieve projecten’. Van Gestel veinst geen verdere maatschappelijke betrokkenheid en zegt de miljoenen te gebruiken als pensioen en spaarpot voor zijn kinderen.

Dit weekend werd bekend dat Van Lienden na het sluiten van zijn eerste, lucratieve deal, via Pieter Omtzigt probeerde nog een contract af te sluiten voor meer mondkapjes. Het verzoek kwam bij Mark Rutte terecht, die er uiteindelijk niets mee deed.