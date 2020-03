Omstreden telecombedrijf Huawei doneert bijna miljoen mondkapjes

De Chinese telecomgigant Huawei heeft bijna 900.000 mondkapjes gedoneerd aan Nederland. Die zijn bestemd voor ziekenhuizen waar coronapatiënten worden behandeld. Sinds de uitbraak van het coronavirus is er op meerdere plekken een tekort aan beschermende gezichtsmaskers ontstaan. En Huawei is niet het enige Chinese bedrijf dat mondkapjes doneert.

PostNL ontving 48.000 mondkapjes van logistiek partner in China Cainiao. Die zijn direct overgebracht naar het ministerie van Volksgezondheid. De Alibaba Foundation heeft ook nog eens 2 miljoen mondkapjes toegezegd aan Europa, een deel daarvan zal binnenkort door PostNL in ontvangst genomen worden.

Afgelopen zaterdag arriveerden de eerste mondkapjes van Huawei op Schiphol. Een laden van 690.000 maskers van het type FFP2. Een dag later kwamen daar nog eens 200.000 mondkapjes bij. Voor ziekenhuizen kwam de lading als geroepen. In het AD laat een medewerker van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis weten dat voor het weekend het tekort aan mondkapjes kritiek was. Nu kan het ziekenhuis weer een paar dagen verder.

Voor Huawei is de ruimhartige donatie mogelijk meer dan een humanitaire daad. In juni staat de veiling voor uitrol van het mobiele 5G-netwerk gepland. De Nederlandse overheid moet nog een besluit nemen of Huawei daaraan deel mag nemen. Het bedrijf is door de Europese Unie aangemerkt als “risicovolle” leverancier van telecomapparatuur en mag om die reden worden uitgesloten. Het bedrijf wordt er door verschillende inlichtingendiensten en politici van beschuldigd afluisterapparatuur in hun producten in te bouwen en de heimelijk opgenomen informatie door te spelen aan de Chinese overheid.

Bronnen: RTL Nieuws, AD / cc-foto: NanaCola