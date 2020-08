OMT-leden: Sluit ouderen en kwetsbaren op in corona-vrije ‘sociale bubbels’

Om ouderen en kwetsbaren te behoeden voor het coronavirus, moeten zij in een ‘beperkte sociale bubbel’ worden afgeschermd van de buitenwereld. Daarvoor pleiten enkele leden van het Outbreak Management Team (OMT) in het Parool. Volgens hen zijn jongeren onevenredig de dupe van de maatregelen bedoeld om kwetsbare mensen te beschermen en ook lijdt de economie onnodig veel schade.

In de krant zegt de zelf 75-jarige oud-VVD-senator Heleen Dupuis:

Laten wij ouderen thuisblijven als we daar jongere mensen de ruimte mee geven. Zij moeten de maatschappelijke processen op gang houden. Ik vind dat logisch en goed verdedigbaar. Ook voor onze eigen bescherming is het beter als wij zo min mogelijk in de openbare ruimte komen.

Ook kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en lid van het OMT, breekt een lans voor meer vrijheid voor jongeren:

Voor hen is dit echt een verschrikkelijke situatie. Medisch gezien hebben ze nauwelijks last van het virus, maar sociaal worden zij verreweg het hardst getroffen. School, evenementen, sociale activiteiten – alles wat voor jongeren zo belangrijk is om zich te ontwikkelen en contacten op te doen – zijn weggevallen.

Zowel Dupuis als Illy zeggen dat de discussie rond dit onderwerp is vertroebeld door mensen als Jort Kelder en Marianne Zwagerman die respectievelijk spraken over ’80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben’ en ‘dor hout’. Door zich op die manier uit te laten over ouderen en kwetsbaren, hebben ze het onderwerp nagenoeg een taboe gemaakt terwijl er volgens Dupuis en Illy wel over gediscussieerd moet worden.

Ze zijn niet de enige OMT-leden die een scheiding van jong en oud voorstaan, mede om een complete lockdown te voorkomen. Cees Hertogh, OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek van de zorg pleit voor een regulering van bezoek in verpleeghuizen, evenals Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Hij stelt een systeem van ‘sociale bubbels’ voor om te voorkomen dat net als bij de eerste corona-golf ouderen volledig afgezonderd raken van de buitenwereld: