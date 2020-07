OMT-lid: RIVM overvallen door verspreiding Covid-19, risico’s onderschat

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het coronavirus tot eind februari onderschat. Dat zegt RIVM-infectieziektebestrijder Aura Timen maandag in NRC. Timen is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en lid van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseerde bij de te nemen coronamaatregelen.

Op 21 februari van dit jaar sprak Timen zelf op een symposium in Amsterdam. Ze vertelt dat destijds de bekende coronagevallen in Italië mensen uit China betroffen die daar sinds eind januari in het ziekenhuis lagen. Daarnaast waren alleen nog besmettingen in Frankrijk en Duitsland gemeld: “Dus ik zei in mijn praatje dat de risico’s best meevielen. Daar ben ik later erg op aangevallen, ik denk terecht, ik was misschien overmoedig.”

Haar houding destijds is exemplarisch voor die van het gehele RIVM in die periode. In de dagen direct na het symposium loopt in Europa het aantal besmettingen op van enkelen, naar honderden. Maar, zo zegt Timen ook: “Niet alleen ons, het heeft heel Europa overvallen”:

Zeker in West-Europa was er een massale instroom van infecties door de wintersportvakanties, en onder meer in Nederland hadden we daar nog een extra aanjager bij: het carnaval. De verspreiding was al zo wijdverbreid dat het alles enorm onder druk heeft gezet: de testcapaciteit, en ook de bron- en contactopsporing en de IC-opnamecapaciteit.

Over het uitblijven van een tweede coronagolf is Timen beduidend minder optimistisch dan voorafgaand aan de eerste:

Ik zie geen reden waarom dat niet zou gebeuren. Dit soort luchtwegvirussen, ook andere coronavirussen, gedijen in het winterseizoen. Bij alle grieppandemieën, ook die in 1918 en in 2009, was er in de zomer een lage transmissie, en kwam het in het najaar volop terug. Alleen hadden we in 2009 tegen die tijd een vaccin. Of die golf er komt, en hoe groot die zal zijn, hangt dus voor een deel van de biologie af, maar ook van onszelf. In de herfst en winter zitten we meer binnen, op elkaar. Als we allemaal de regels 100 procent naleven, is er een kans dat we het heel beperkt houden.

Het grootste risico op dit moment vormen volgens Timen mensen die in deze periode op vakantie gaan en zich vervolgens niet aan de maatregelen houden.