OMT: onderzoek naar langere kerstvakantie

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen wil het Outbreak Management Team (OMT) onderzoeken of het de moeite loont om de kerstvakantie te verlengen. De bestaande coronamaatregelen kunnen volgens het OMT voorlopig niet worden versoepeld, meldt RTL Nieuws.

Het idee voor een langere schoolvakantie komt niet uit de lucht vallen. Coronastatistiekenverzamelaar Marino van Zelst concludeerde dit weekend op Twitter dat de herfstvakantie een grote bijdrage heeft geleverd aan het omlaag brengen van het aantal nieuwe besmettingen.

Een maand geleden schreef ik over de maatregelen en de vakantie. De gedeeltelijke lockdown viel tegelijkertijd met de herfstvakantie en de grote vraag is dus: wat veroorzaakte de daling in besmettingen? Na een maand begint er een beeld te ontstaan: het waren de scholen 👇 — Marino van Zelst 🌱 (@mzelst) November 21, 2020

Van Zelst verwees daarbij onder meer naar onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet. Er lijken twee redenen te zijn waarom schoolsluitingen helpen het reproductiegetal omlaag te brengen: leerlingen kunnen elkaar niet meer besmetten, en hun ouders worden gedwongen thuis te blijven, waardoor ze geen mensen op het werk meer kunnen aansteken.

Het kabinet is niet enthousiast over het sluiten van de scholen. In andere landen gingen de scholen wel recent dicht. Zo werd in België de herfstvakantie verlengd en besloot Oostenrijk vorige week tot sluiting van de scholen en kinderdagverblijven.