OMT: Situatie zorgelijk, hardere lockdown niet uitgesloten

De kans op een striktere lockdown is aanzienlijk, nu het Outbreak Management Team (OMT) vrijdagochtend tot de conclusie is gekomen dat de situatie ‘echt zorgelijk’ is. Dar meldt Het Parool. Na het weekend brengt het OMT zijn advies uit en zal het kabinet beslissen over eventuele extra maatregelen.

Na afloop van de ministerraad liet demissionair gezondheidsminister De Jong weten dat duidelijk is dat de opgebouwde immuniteit onvoldoende beschermt. Ook riep hij iedereen die ervoor in aanmerking komt op de boosterprik te halen: ‘We willen voor de jaarwisseling de zestigers echt hebben gehad.’

De huidige maatregelen, de zogenaamde “avondlockdown”, geldt tot 14 januari. Nu de nieuwe Omikron-variant hard op weg is de dominante versie van het virus te worden en die zich vele malen sneller lijkt te verspreiden dan voorganger Delta, schieten de huidige maatregelen mogelijk tekort om een nieuwe golf te voorkomen.

Wat een eventueel nieuw pakket aan maatregelen inhoudt, is niet bekend. Maar volgens bronnen in Den Haag gaat het dan bijvoorbeeld aan het nog verder terugbrengen van het maximumaantal bezoekers aan horeca, culurele instellingen en winkels. Striktere maatregelen zijn ook niet uitgesloten, zoals het opnieuw compleet sluiten van sectoren, oftewel een harde lockdown.