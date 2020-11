Omwonenden Tata Steel tot vijftig procent vaker longkanker dan landelijk

Bij omwonenden van de hoogovens van Tata Steel wordt tot wel 50 procent vaker longkanker geconstateerd dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt EenVandaag op basis van cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL).

Eerder dit jaar bleek uit een rapport van de GGD Kennemerland al dat in Beverwijk longkanker gemiddeld 25 procent vaker voorkomt dan landelijk. Toegespitst op postcodegebied, blijken hier enorme uitschieters bij te zijn:

Zo is er 51 procent meer longkanker dan het landelijk gemiddelde in postcodegebied 1941, dat in Beverwijk ligt. In Velsen ligt postcodegebied 1976, daar is sprake van 46 procent meer longkanker en in postcodegebied 1973, in IJmuiden, 40 procent meer.

De GGD zei in juni nog dat niet met zekerheid vast te stellen is waarom mensen in dit gebied zo veel vaker longkanker krijgen. Dat zou volgens hen zowel aan het rookgedrag van mensen als aan de luchtkwaliteit kunnen liggen. Ook voorzitter Thijs Merkx van het IKNL zegt dat er eerst meer onderzoek moet komen naar de oorzaak, voor een schuldige kan worden aangewezen.

Huisarts Luc Verkouteren is minder voorzichtig in zijn conclusie. Hij heeft al ruim 15 jaar een praktijk in IJmuiden en weet al jaren dat de longkankercijfers “exorbitant hoog zijn” rondom de fabriek van Tata Steel:

Maar als je naar deze gegevens kijkt, kun je niet meer zeggen dat dit alleen door roken komt. Er zijn veel andere stoffen die ook longkanker veroorzaken, denk aan benzeen en PAX. Stoffen die in grote hoeveelheden vrijkomen op het terrein van Tata Steel en zonder filteren de lucht in worden gestoten.

Vorige maand maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het Tata Steel gaat vervolgen wegens het overtreden van de milieuvergunning. Omwonenden hebben al jaren last van grafietregens veroorzaakt door de hoogovens. Uit RIVM-onderzoek bleek deze zomer dat in Wijk aan Zee de concentratie kankerverwekkende stoffen vier keer zo hoog was geworden als een jaar eerder. Ook de hoeveelheid lood in IJmuiden, Velsen en Beverwijk was stevig toegenomen.

cc-foto: sicco2007