“Onbestaanbaar” dat Kamer handelsverdrag CETA afkeurt

Het is voor minister Sigrid Kaag “onbestaanbaar” dat het Europese handelsverdrag met Canada vandaag geen goedkeuring krijgt vanuit de Tweede Kamer. Dat zei Kaag voordat het debat over het omstreden CETA van start ging, schrijft NOS. Het afkeuren van het verdrag zou voor Nederland “een blamage zijn”, aldus de minister.

Woensdag startte het moeizame Kamerdebat over CETA. Alleen VVD, D66 en CDA zijn overtuigd voorstander. In oktober vorig jaar trok PvdA zich terug omdat volgens Asscher eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn onvoldoende zijn beschermd in het verdrag. Voor het kabinet is dat een tegenslag omdat in het vorige kabinet toenmalig PvdA-minister Ploumen zich juist voor het handelsverdrag met Canada inzette. De rest van de oppositiepartijen lijken ook geen voorstander van CETA te zijn.

Ook Forum voor Democratie is tegen het verdrag. Partijleider Thierry Baudet vroeg voor het debat over het CETA-handelsverdrag 240 minuten spreektijd aan.

Vrijhandelsverdragen zoals CETA zijn controversieel omdat zulke verdragen veel impact hebben op overheden, bedrijven en individuen. Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada bevat onder meer afspraken over samenwerking en afschaffing van tarieven, maar ook over databescherming en juridische kwesties.

Kamerdebat over het belangrijke handelsverdrag tussen de EU en Canada is inmiddels begonnen. Ook de ambassadeur van Canada is erbij. Het debat is hier te volgen: https://t.co/VqP11vlN6P pic.twitter.com/riEQnApZmA — Sigrid Kaag (@SigridKaag) February 12, 2020

Tegenstanders van CETA maken zich ernstig zorgen over de macht die het grote bedrijven geeft. Met het verdrag kunnen bedrijven overheidsbesluiten via de rechter laten terugdraaien. Ook wijzen tegenstanders op het gevaar van bepaalde producten die vrijhandel makkelijker geïmporteerd worden. In Canada wordt bij de vleesproductie gebruik gemaakt van groeihormonen.

Volgens Milieudefensie kunnen Canadese boeren met het nieuwe verdrag ook een stuk goedkoper produceren dan de Nederlandse boeren. Om te kunnen concurreren met de goedkope productie van de Canadezen zullen Nederlandse boeren weer pleiten voor megastallen en meer dieren. Door een verhoogde productie raakt de bodem sneller uitgeput en ontstaan er meer broeikasgassen in de lucht. Dat is slecht nieuws voor de dieren, het milieu en het klimaat.

Kunnen Canadese bedrijven ons straks wel of niet aanklagen als we de gaskraan volledig dicht draaien? JA! We hebben alle onjuiste uitspraken van minister Kaag over #CETA voor je achter elkaar gezet. Laat politici weten dat we geen CETA willen en deel deze video. #StopCETA pic.twitter.com/craZZxb1im — Milieudefensie (@milieudefensie) February 12, 2020

Meer dan 70 organisaties wereldwijd hebben het Nederlandse parlement een open brief geschreven met de vraag het handelsverdrag CETA niet te ondertekenen. Het verdrag is volgens de organisaties een bedreiging voor duurzaamheid, democratie en mensenrechten, omdat het bijvoorbeeld vervuilende bedrijven meer mogelijkheden geeft om met ‘miljardenclaims te dreigen, beleid te frustreren en overheidsgeld binnen te halen’.