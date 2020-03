Ondanks lockdown zijn Londense metro’s nog altijd stampvol

Hoewel premier Boris Johnson de bevolking maandagavond opriep om zoveel mogelijk thuis te blijven, zijn de metro’s in Londen, het epicentrum van de Britse corona-uitbraak, nog altijd afgeladen. Dat blijkt uit foto’s en video’s die dinsdag op sociale media verschijnen.

London Tube this morning. This is not social distancing, this is a dream come true for Coronavirus who will infect these people at Will & bring this infection into your family home this evening

The decision to shut 40 tube stations & put on less frequent trains is killing London pic.twitter.com/WNibvD6pjZ

— Tory Fibs (@ToryFibs) March 24, 2020