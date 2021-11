Ondanks recordaantal besmettingen drukte bij aftrap carnavalsseizoen

Er staan donderdag meterslange rijen voor de cafés in Den Bosch vanwege de aftrap van het carnavalsseizoen, meldt het Brabants Dagblad. De feestvierders laten zich niet weerhouden door de bekendmaking ’s middags van een recordaantal coronabesmettingen.

In de tent op de Parade in Den Bosch. 11-11 is in volle gang pic.twitter.com/e6NCvS1H0C

— Marc Brink (@MarcBrinkBD) November 11, 2021