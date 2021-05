Onderwijsbonden in brandbrief aan Kamer: Stop heropening scholen

De gezamenlijke onderwijsbonden zijn fel gekant tegen de beslissing de middelbare scholen weer volledig te openen. Dat schrijven ze in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is heropening veilig, mits scholieren en leraren twee keer per week een zelftest doen en er op school voldoende afstand gehouden wordt. Voor de meeste scholen is dat een onmogelijke taak, zeggen de bonden.

De brief is opgesteld door AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid en Leraren in Actie in reactie op het besluit dat dat de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei en uiterlijk 7 juni weer open kunnen. Het demissionaire kabinet heeft daarmee het advies van het OMT opgevolgd. AOb-bestuurder Henrik de Moel laat weten dat het ‘voor de meeste scholen niet mogelijk [zal] zijn om aan de voorwaarden van het OMT te voldoen’:

Het testen kan niet afgedwongen noch sluitend gemonitord worden. Dit baart ons grote zorgen. Desondanks probeert de minister de verdere opening van het vo – zonder tussenkomst van de Kamer – af te tikken. Gelet op de zorgen en impact van het besluit vinden wij dit ongepast.

Ook schrijven de bonden dat ‘uit ervaringen in het primair onderwijs, het hoger onderwijs en ook op de pilot-scholen blijkt dat de bereidheid om te testen zeer laag is’. Eerder al werd duidelijk dat het bewaren van de voorgeschreven anderhalve meter afstand binnen het schoolgebouw voor de meeste scholen simpelweg niet mogelijk is, vooral niet op locaties als aula’s en trappengangen.

Het onderwijspersoneel maakt zich niet alleen zorgen over de gezondheid van de leerlingen en diens families, maar ook over de eigen gezondheid en die van de mensen om hen heen:

Deze zorgen worden versterkt door de recente berichtgeving dat aerosolen toch meer aan besmettingen bijdragen dan aanvankelijk gedacht werd. De ventilatie is op veel scholen nog steeds niet op orde en veel leraren voelen zich dan ook absoluut niet veilig in een slecht geventileerd klaslokaal met twintig tot dertig pubers.

Volgens de bonden is er momenteel sprake van ‘een beheersbare situatie’, op de scholen. Leerlingen gaan gemiddeld 2,5 dag per week naar school, de rest van de lessen worden online gevolgd. Het is volgens de bonden ‘in ieders belang’ om deze situatie in elk geval tot aan de zomervakantie te handhaven. ‘Door het kabinetsbesluit kunnen werkgevers geen veilige werkplek voor de werknemers in de scholen garanderen, terwijl zij daar wel wettelijk toe verplicht zijn,’ aldus de onderwijsbonden.