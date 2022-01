Onderzoek: 2G haalt nauwelijks iets uit tegen Omikron

De invoering van een 2G-systeem remt de verspreiding van het coronavirus op dit moment nauwelijks af. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft, UMC Utrecht en Populytics, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid.

De coronapas was volgens de onderzoekers effectiever tegen Delta. De vaccins en eerder doorgemaakte infecties boden een betere bescherming tegen die variant dan tegen Omikron. BNR meldt:

In een optimale situatie kan het invoeren van 2G op alle andere locaties dan school en thuis, zoals werk, horeca en supermarkten in januari 2022 zorgen voor een daling van 16 procent van het reproductiegetal, bij 3G is dit 15,3 procent. Voor deze getallen zou het kabinet er dus voor moeten kiezen om 2G- of 3G-controles voor supermarkten en kantoren te verplichten. Bij de huidige 3G-controles is dit niet het geval.