Onderzoek: extremisten hebben meer moeite met complexe taken

Mensen met extremistische denkbeelden hebben meer moeite met het uitvoeren van complexe taken. Ook informatieverwerking verloopt moeizamer bij mensen die de wereld bij voorkeur in zwart-wit-termen bekijken. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Cambridge waarover The Guardian bericht.

De wetenschappers stelden onder meer vast dat mensen die gevoelig zijn voor extremistische denkbeelden, meer moeite moeten doen om bij een testje vast te stellen of stippen naar links of naar rechts bewegen.

Onderzoeker Leor Zmigrod denkt dat mensen die moeite hebben met het verwerken en uitvoeren van ingewikkelde taken, zich eerder aangesproken voelen door ideologieën die de wereld sterk versimpelen.

Volgens Zmigrod hebben extremisten ook meer moeite met hun emoties. Zo zijn ze vaker geneigd om impulsief te handelen. “Die kennis helpt ons te begrijpen welke individuen eerder bereid zijn om geweld te gebruiken tegen onschuldigen”, zegt de onderzoeker tegen The Guardian.

Er is ook een duidelijk verschil tussen progressieven en conservatieven. Bij de opdracht om zo snel en zo accuraat mogelijk een antwoord te geven op een vraag, blijken progressieven de voorkeur te geven aan snelheid, terwijl conservatieven juist meer waarde hechten aan een zo precies mogelijk antwoord.

cc-afbeelding: Gerd Altmann