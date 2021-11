Onderzoek: mondkapjes voorkomen besmettingen in ov

Het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer kan de kans op een coronabesmetting aanzienlijk verkleinen. Dat blijkt uit Koreaans onderzoek.

De onderzoekers gebruikten een paspop die aerosolen ophoestte. Door de pop een mondkapje om te doen, werd gemeten welk deel van de aerosolen werd tegengehouden. Door een mondkapjesverplichting daalt de besmettingskans met 93,5 procent, concluderen de wetenschappers.

Zij houden wel een slag om de arm. Zo gaan de wetenschappers ervan uit dat mensen het mondkapje op de juiste manier dragen. Wie weleens om zich heen kijk, weet dat dat vaak niet het geval is. Ook het type mondkapje en het gebruik van luchtverversingssystemen zijn volgens de onderzoekers van invloed op het effect.

Hoewel Zuid-Korea al vroeg werd getroffen, heeft het land zich goed door de pandemie heengeslagen. Het land zette al vanaf het begin in op uitgebreid testen en bron- en contactonderzoek.

In de hoofdstad Seoul zijn metro’s en bussen goed voor ongeveer 65 procent van alle verplaatsingen. Om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden, hebben de autoriteiten reizigers opgeroepen om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen en zoveel mogelijk afstand te houden. Ook zijn mondkapjes verplicht.

In Nederland is het vanaf zaterdag verplicht om ook op perrons en in de stations weer mondkapjes te dragen.