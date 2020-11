Dinsdag 1 december is het zover: dan treedt de mondkapjesplicht in de publieke binnenruimte in werking. Wie de plicht niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro, zo heeft de Rijksoverheid al gewaarschuwd. Los van de financiële consequenties is het sowieso aan te raden de gezichtsbescherming wel te dragen. Uit onderzoek in de Amerikaanse staat Kansas is gebleken dat het instellen van een mondkapjesplicht wel degelijk effectief is om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Onderzoekers van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM, analyseerden besmettingscijfers in heel de staat Kansas nadat daar een mondkapjesplicht werd ingevoerd. Regio’s die besloten de plicht te handhaven, zagen een forse daling in het aantal besmettingen. In de regio’s die de plicht naast zich neerlegden bleef het aantal coronabesmettingen stijgen. ‘Dit versterkt het bewijs dat grootschalig gebruik van mondkapjes helpt het virus af te remmen,’ aldus onderzoeker dr. Aaron Carroll.

De onderzoekers zeggen er wel bij dat het mogelijk is dat er andere factoren hebben meegespeeld in het terugdringen van de besmettingen. Zoals het beter letten op afstand van elkaar houden en niet in grote groepen bijeenkomen. Eerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat het dragen van mondkapjes er ook aan bijdraagt dat mensen waakzamer worden en meer bewust zijn van het virus.

Het Nederlandse kabinet heeft de noodzaak van mondkapjes lang weggewuifd, in navolging van RIVM-baas Jaap van Dissel. Die laatste houdt op dat gebied voet bij stuk en noemde het uiteindelijke kabinetsbesluit over te gaan tot een mondkapjesplicht ‘vooral een politiek besluit en niet zozeer een dat op medische gronden is gebaseerd.’

Zijn Amerikaanse collega’s staan wat dat betreft helemaal aan de andere kant van het spectrum. Van Dissels evenknie Anthony Fauci pleit al sinds het begin van de coronacrisis voor het gebruik van mondkapjes. De CDC heeft onlangs de richtlijnen aangepast om te verduidelijken dat mondkapjes niet alleen de drager beschermen, maar ook de mensen daaromheen. Infectieziekten-expert Jeffrey Shaman van de Columbia University zegt daarbij dat mensen dan wel ‘corona-moe’ mogen zijn, maar dat het virus zich daar niets van aantrekt: ‘Dat zoekt alleen maar naar mogelijkheden om zich van mens op mens te verspreiden’. Mondkapjes zijn daarbij een onschuldige, goedkope manier om dat te voorkomen.

Op de site van de Rijksoverheid is een instructie te vinden voor correct gebruik van het mondkapje. Deze moet over de mond, kin én neus gedragen worden. Vooral dat laatste wordt nogal eens achterwege gelaten.