Onderzoek: mondkapjesweigeraars blijken vaak asociaal

Wetenschappers in Brazilië hebben weerstand tegen Covid-19-veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, in verband gebracht met antisociale persoonlijkheidskenmerken. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek in Zuid-Amerika is uitgevoerd. Voor het onderzoek werden 1.500 mensen tussen de 18 en 73 jaar ondervraagd.

Met behulp van een vragenlijst probeerden de wetenschappers het empathisch vermogen van de deelnemers te achterhalen. Ze kregen een reeks persoonlijkheidsvragen waarna de antwoorden op een schaal van gedrag werden geplaatst. Tijdens het onderzoek werd ook gevraagd naar de bereidheid coronamaatregelen na te leven, zoals het dragen van een mondkapje.

Uiteindelijk werden er twee profielen opgesteld: een antisociaal profiel dat weerstand vertoonden tegen Covid-19-veiligheidsmaatregelen en een empathisch profiel dat meegaand was.

Het antisociale profiel was gekoppeld aan hogere scores bij de persoonlijkheidsvragen met betrekking tot “ongevoeligheid, bedrog, vijandigheid, impulsiviteit, onverantwoordelijkheid, manipulatie en het nemen van risico’s”, antisociale eigenschappen die, zo blijkt uit de studie, “typerend zijn voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis-diagnose (ASP)”. Deze groep scoorde ook beduidend lager op het gebied van empathie. Het empathieprofiel liet juist weer hogere scores zien op het gebied van empathisch vermogen en lagere scores bij de kenmerken die geassocieerd worden met ASP.

Het team dat het onderzoek uitvoerde, zei te hopen dat de bevindingen zouden helpen overheden ervan te overtuigen meer energie te steken in heldere voorlichting om zo een groter bewustzijn onder de bevolking te creëren die er weer voor zorgt dat nodige maatregelen worden nageleefd. Hoewel er wereldwijd veel protest plaatsvindt rond het dragen van mondkapjes, ook in Nederland, blijkt uit een groeiend aantal onderzoeken de effectiviteit ervan.

Bron: The Independent / cc-foto: 7C0