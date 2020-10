Onderzoek naar mogelijk extreem besmettelijke mutatie van het coronavirus in Chili

Geen video? Klik hier.

In het zuidelijkste puntje van Chili, waar onder meer Vuurland ligt, raken tijdens de tweede golf ongebruikelijk veel mensen besmet met het coronavirus. Wetenschappers onderzoeken of er sprake is van een mutatie van het virus of dat er mogelijk andere factoren, zoals de weersomstandigheden, aan de explosie van besmettingen ten grondslag liggen. In de regio Magallanes woont slechts een procent van de bevolking maar het aantal besmettingen komt neer op 20 procent van het hele land. In het gebied werden deze week net zoveel besmettingen gemeten als in de hoofdstad Santiago. Alleen telt Santiago acht miljoen inwoners en wonen er in Magallanes slechts 170.000 mensen.

Er zijn in andere landen al eerder mutaties geconstateerd die besmettelijker zijn maar hier is het verschil wel erg groot. De Pan American Health Organization ondersteunt het onderzoek van de Chileense wetenschappers naar de oorzaken, vooral om te kunnen achterhalen of er sprake is van een besmettelijker variant. Mocht dat inderdaad het geval zijn dan staat het land en de rest van de wereld voor een groot probleem. “Het zou betekenen dat we naar 25.000 besmettingen per dag gaan,” verklaart de minister van Volksgezondheid tegen Al Jazeera. Nu ligt dat aantal op 1800 per dag. De dodelijkheid van de ziekte zou niet toegenomen zijn.

De nieuwssite Mercopress meldt dat wetenschappers al opgemerkt hebben dat er sprake is van structurele veranderingen in het virus maar onduidelijk is of die verantwoordelijk zijn voor meer besmettingen of dat de beruchte aanhoudende kou en wind in het gebied daaraan bijdraagt. De meeste besmettingen vinden binnenshuis plaats. Ziekenhuizen in het gebied zijn zo overbelast dat patiënten worden overgebracht naar de hoofdstad. Autoriteiten spreken van een kritieke situatie.