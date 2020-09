Onderzoek naar mogelijke opzet bij coronabesmettingen in nertsenfokkerijen

De Inlichtingen- en OpsporingsDienst (IOD), onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit NVWA, gaat onderzoeken of besmettingen bij nertsenfokkerijen opzettelijk tot stand zijn gebracht.

Alle nertsenhouders moeten verplicht vooraf aan de NVWA melden wie op de bedrijven in de stallen werkt. Voor medewerkers die op meerdere locaties werken geldt een wachtperiode van tien dagen alvorens zij aan het werk kunnen op een andere locatie. Ook worden houders verplicht wekelijks alle kadavers van natuurlijk gestorven nertsen op te sturen. Op deze maatregelen zal de NVWA intensiever controleren. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen voor opzettelijke besmetting, de inlichtingen- en opsporingsdienst (IOD) is verzocht daar de komende tijd extra onderzoek naar te doen. Bij overtredingen zal de NVWA sanctionerend optreden.

Er gaan al enige tijd geruchten dat de nertsenfokkerijen, een sector waarin opvallend veel besmettingen voorkomen, financieel baat hebben bij besmetting. In geval van een uitbraak worden alle dieren geruimd en krijgt de eigenaar een vergoeding van de overheid. Karen Soeters schreef eerder op Joop dat die vergoeding is gebaseerd op de bontprijzen van 2019 terwijl de markt nu door de coronacrisis is ingestort. D66 stelde Kamervragen waarin de vermoedens ook werden gesuggereerd. Dat leidde tot een woedende reactie van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE). De belangenorganisatie noemde dat “insinuerend, suggestief en een stoot onder de gordel van een sector die het toch al zo moeilijk heeft”.

Inmiddels gaan de besmettingen op nertsenhouderijen stug door. Donderdag werden in Brabant het virus weer in drie fokkerijen aangetroffen. Bij een vierde bestaat het ernstige vermoeden dat er sprake is van een uitbraak. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat de nertsen fokken voor hun bontvacht vervroegd verboden gaat worden. De ondernemers ontvangen ook daarvoor een royale vergoeding.