Onderzoek naar oprichter Beppe Grillo van populistische M5S wegens corruptie

Het Italiaanse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de voormalige komiek Beppe Grillo, oprichter van de populistische Vijf-Sterren beweging M5S die thans deel uit maakt van de regering. Hij wordt ervan verdacht politieke invloed te hebben verkocht aan een rederij die hem daarvoor meer dan 200.000 euro betaalde. Grillo had een contract met rederij Moby, die onder meer de veerdiensten naar de mediterrane eilanden verzorgt, in ruil voor zichtbare en gunstige content op het populaire weblog van Grillo.

Volgens justitie gebruikte hij zijn politieke positie in de regeringspartij ook om verzoeken van de rederij over te brengen aan volksvertegenwoordigers van de M5S. Die verzoeken werkten in het voordeel van Moby. In ruil daarvoor ontving Grillo volgens justitie 120.000 euro per jaar in 2018 en 2019. De betalingen zijn ontdekt bij de afhandeling van het faillissement van de rederij, meldt Politico. De partij noch Grillo wil op de beschuldigingen reageren.

De populistische Vijf Sterren-beweging wist onder andere de gunst van de kiezers te winnen met de belofte hard op te treden tegen corruptie in de Italiaanse politiek. De partij voerde onder meer een wet door die omkooppraktijken zwaarder bestraft. Grillo fungeert nog steeds als een soort godfather van de beweging, waarbij hij bepaalt wie er in aanmerking komen voor hoge posities in de partij.