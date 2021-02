Onderzoek naar oproep Baudet om volmachten te ronselen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat onderzoeken of Forum-leider Thierry Baudet de wet heeft overtreden door zijn aanhang in een video op te roepen om volmachten te ronselen van mensen die “misschien niet zo politiek betrokken zijn”. Het ronselen van stemmen is strafbaar. Baudet deed zijn oproep in een inmiddels weer van YouTube verwijderde video.

Vanwege de pandemie is het deze verkiezingen toegestaan om per persoon drie volmachtstemmen uit te brengen. Normaal zijn dat er twee. Baudet hoopt dat de 50.000 leden die Forum volgens hem heeft, zo 200.000 stemmen bij elkaar kunnen sprokkelen – genoeg voor drie zetels.

De Kiesraad noemt de oproep van Baudet “op z’n minst onwenselijk” en ook minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is ontstemd. “Bij het stemmen bij volmacht is het van belang dat het initiatief daartoe uitgaat van de kiezer. Het is niet zo dat jij aan iemand een volmacht mag vragen. Niemand mag een oproep doen om volmachten op te halen”, zegt ze tegen Het Parool.

In 2010 kwam Leefbaar Rotterdam ook al in opspraak vanwege een mail aan aanhangers met de oproep om volmachten bij elkaar te sprokkelen.