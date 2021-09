Onderzoek naar pandemieprofiteur Van Lienden duurt veel langer

Het onderzoek naar de megawinst die malicieuze mondkapjeshandelaar Sywert van Lienden voor de zorghelden op zijn privérekening bijschreef, gaat veel langer duren dan gedacht. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer die op het moment de handen vol heeft aan het Afghanistandebat. Onderzoeksbureau Deloitte dat de handel en wandel van Van Lienden en compagnons onder de loep neemt, heeft meer tijd nodig om alle gegevens te verzamelen.

Oud-minister van Medische Zorg Tamara van Ark, inmiddels om medische redenen opgestapt, beloofde de Kamer dat de eerste fase van het onderzoek begin september zou zijn afgerond. Deloitte heeft echter te kennen gegeven dat het tot zeker half oktober duurt om alleen maar te inventariseren hoeveel werk er eigenlijk gedaan moet worden en hoelang dit dan gaat duren. Het is daarom dan ook met geen mogelijkheid te zeggen wanneer de Kamer een rapport ontvangt.

Van Ark kondigde in juni een onafhankelijk onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van Volksgezondheid en Van Lienden plus compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel aan. Die laatste twee hielden ieder 5 miljoen euro aan de ondermaatse mondkapjes over, Van Lienden streek ruim 9 miljoen euro op. De rol van de overheid wordt ook onderzocht. Voorafgaand aan het aangekondigde onderzoek bleek Van Ark zelf de Kamer ook verkeerde informatie te hebben verstrekt. De eveneens betrokken CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra zweeg en zwijgt in alle toonaarden.