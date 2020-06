Onderzoek: nog voor 2030 olietekort in Europa

Europa moet meer haast maken met de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, adviseert de Franse klimaatdenktank The Shift Project. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat de olieproductie waarvan Europa afhankelijk is, nog voor 2030 zal dalen.

Rusland, dat op dit moment goed is voor meer dan 40 procent van de olie die in de Europese Unie wordt gebruikt, heeft al te kampen met een teruglopende productie. Volgens The Shift Project daalt de Russische productie sneller dan het tempo waarin de EU het oliegebruik terugdringt.

Ook de productie in Afrika, goed voor ruim 10 procent van het oliegebruik in de EU, zal dit decennium afnemen, zo is de verwachting. Daar komt bij dat veel oliebedrijven hun investeringen in nieuwe olieprojecten uitstellen of afblazen onder invloed van de coronacrisis.

Al met al verwacht The Shift Project dat de olieproductie van de belangrijkste olieleveranciers voor Europa over tien jaar 8 procent lager zal liggen dan in 2019. Daar komt bij dat de vraag naar olie vanuit Azië en Afrika verder zal toenemen.

“Een snelle energietransitie is niet alleen cruciaal voor het klimaat, maar ook om recessies in opkomende markten te voorkomen”, stelt Per Magnus Nysveen, van het Noorse Rystad Energy, tegenover The Guardian.

Al sinds de jaren vijftig wordt er gewaarschuwd voor ‘peak oil’: het moment dat de olieproductie (wereldwijd) piekt. De daaropvolgende daling van de olieproductie kan leiden tot flinke prijsschokken, met alle economische ellende van dien. Zo leidden de oliecrises van de jaren zeventig tot wereldwijde recessies.