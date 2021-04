Onderzoek: ook bij kinderen grote kans op ‘long Covid’

Kinderen die besmet raken met het coronavirus lopen grote kans langdurig met ziekteverschijnselen te kampen, het zogenoemde ‘long Covid’. Uit onderzoek in een ziekenhuis in Moskou bleek dat van de ruim vijfhonderd onderzochte kinderen, zeker een kwart na thuiskomst nog maandenlang last had van vermoeidheid, slaapproblemen en verlies van reuk en smaak.

Het onderzoek werd verricht naar kinderen die tussen april en augustus vorig jaar werden opgenomen en werd uitgevoerd oor een team van wetenschappers uit meerdere landen. Hoe ouder het kind, hoe groter de kans op long Covid wordt, zo blijkt uit de eerste resultaten. Daarnaast lijkt het er ook op dat bestaande allergieën het risico op langdurige coronaklachten verergeren.

De Britse Frances Simpson, een van de wetenschappers die bijdroeg aan het onderzoek, zegt tegen The Guardian:

Deze gezinnen hebben te maken gehad met de onzekerheid van en de angst voor een nieuw virus, waarbij ze vaak niet werden geloofd of te horen kregen dat de oorzaken psychisch zijn. We zijn blij dat deze resultaten nu zijn gepubliceerd. Hopelijk leidt dit tot meer onderzoek, meer bewijs en betere zorg voor deze kinderen.

Het onderzoek in Moskou is niet het enige dat dergelijke resultaten voortbrengt. Eerder al wezen onderzoeken in ziekenhuizen in Zweden en Italië op hetzelfde. Een nieuw Brits onderzoek probeert nu te achterhalen hoe het ziekteverloop is bij kinderen in de leeftijd van 11 tot 17 jaar die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.