Onderzoek: opsluiten duizenden ongewenste vreemdelingen levert vrijwel niets op

De praktijk om vreemdelingen die niet uitgezet kunnen worden op te sluiten om ze zo aan te zetten het land te verlaten, blijkt gebaseerd op wensdenken. In werkelijkheid blijkt de methode niet te werken. Dat concludeert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) na onderzoek. Tussen 2015 en 2019 werden 12.522 migranten opgesloten in speciale gevangenissen voor vreemdelingen. Het aantal mensen dat wordt vastgezet nam de afgelopen jaren steeds meer toe. In 2015 toen de maatregel werd doorgevoerd waren dat er 1999, in 2019 3729, oftewel ruim 70 per week. Slechts 15 procent van hen verlieten vervolgens het land. De grootste groep van de gevangen gezette migranten zijn Albanezen.

De NOS schrijft:

Of iemand uiteindelijk vertrekt is ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het vreemdelingenbeleid heeft daar nauwelijks invloed op, stelt de ACVZ. Het adviesorgaan ziet andere mogelijkheden om met lichtere maatregelen terugkeer te stimuleren, zoals een meldplicht. Als vastzetten echt noodzakelijk is, moet de migrant vooral worden gestimuleerd om alsnog zelfstandig te vertrekken.

In de afgelopen jaren zijn honderden mensen langer dan drie of zelfs zes maanden in vreemdelingenbewaring gehouden, in een omgeving die in alles lijkt op een strafgevangenis – terwijl het bij veel van hen van te voren al duidelijk was dat terugkeer vrijwel onmogelijk zou zijn. — Meldpunt Vreemdelingendetentie (@info_vr) April 22, 2021

cc-foto: 75Andrew