Onderzoek: opwarming gaat tot meer doden leiden dan infectieziektes

De opwarming van de aarde zal tot meer doden gaan leiden dan alle infectieziektes bij elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van het National Bureau of Economic Research.

Als de uitstoot van broeikasgassen niet wordt afgeremd, zullen er eind deze eeuw jaarlijks 73 op de 100.000 mensen extra overlijden als gevolg van de hogere temperaturen. Dat is vergelijkbaar met hoeveel mensen er nu overlijden aan dodelijke infectieziektes, zoals hiv/aids en malaria, schrijft The Guardian.

De onderzoekers vlooiden allerhande statistieken door op zoek naar verbanden tussen temperaturen en sterfte. Zo neemt de kans op een hartaanval toe tijdens een hittegolf. “Veel ouderen overlijden als gevolg van de hitte”, verklaart Amir Jina, milieu-econoom aan de Universiteit van Chicago, tegenover The Guardian.

Daarmee is een hittegolf volgens hem te vergelijken met Covid-19. Mensen met onderliggend lijden zijn kwetsbaarder. “Als je een hartprobleem hebt en dagenlang moet zuchten onder de hitte, word je naar de rand van de afgrond geduwd.”

Met name in arme landen zal de opwarming grote gevolgen hebben. In landen als Ghana, Bangladesh, Pakistan en Sudan zullen er eind deze eeuw 200 op de 100.000 mensen extra overlijden, verwachten de onderzoekers. In Noorwegen en Canada zullen er daarentegen minder mensen sterven als gevolg van de weersomstandigheden: zij profiteren van het feit dat het daar minder hard gaat vriezen.

Vorig jaar stierven er in Nederland 400 mensen meer tijdens de hittegolf in juli. Ook vergroten hittegolven de kans op vroeggeboortes, zo is gebleken uit Belgisch onderzoek.

cc-foto: Orna Wachman