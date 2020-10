Onderzoek: Trump is ergste verspreider nepnieuws over corona

Donald Trump is de grootste aanjager van misinformatie rond het coronavirus in de Engelstalige media wereldwijd. Dat blijkt uit groot onderzoek van de Amerikaanse Cornell University waarbij 38 miljoen artikelen over de pandemie werden bekeken. Bijna 38 procent van al het nepnieuws over het virus is te herleiden naar de Amerikaanse president.

De onderzoekers vonden binnen het nepnieuws elf terugkerende onderwerpen, waaronder complottheorieën zoals dat de Democraten verantwoordelijk zijn voor de coronapandemie en die opzettelijk lieten samenvallen met het impeachmentproces tegen Trump, of dat het virus zijn oorsprong kent bij inwoners van Wuhan die vleermuizensoep hebben gegeten. Het onderwerp dat het meest terugkwam, was het bestaan van wondermiddelen zoals de door Trump geprezen malariamedicatie en diverse disinfecteringsmiddelen. Dit soort berichten kwam vaker voor dan de andere elf onderwerpen bij elkaar.

Dat Trump een belangrijke bron van complotten en nepnieuws is, is onder meer te zien aan de berichten over het bestrijden van Covid-19 met bleek en ultraviolet licht. Voordat Trump het aanprees als mogelijk bestrijdingsmiddel waren er in totaal nog geen tienduizend berichten over te vinden. Een dag na Trumps uitspraken waren er meer dan dertigduizend.

Experts op het gebied van volksgezondheid noemen de grote stroom aan misinformatie een van de redenen dat de Verenigde Staten het beduidend slechter doet dan een groot deel van de wereld als het gaat om het indammen van het virus. Duidelijke en betrouwbare informatie liggen bewezen aan de basis van een effectieve aanpak van infectieziekten.

De onderzoekers van Cornell hebben laten weten vooraf te hebben verwacht dat veel van de desinformatie terug te leiden is naar Trump, maar niet dat het zoveel zou. Ook hadden ze meer “algemene” complottheoriën verwacht en minder berichten waarin Trump genoemd werd. Van de 38 miljoen onderzochte berichten was het merendeel overigens wel correct. In “slechts” 1,1 miljoen berichten – iets minder dan 3 procent van het totaal – ging het om nepnieuws.

Bron: The Independent / cc-foto: Gage Skidmore