Onderzoeken: griepseizoen wordt heftig, vrees voor ‘twindemie’

Dankzij de coronamaatregelen heerste er de afgelopen winter geen griep. Nu de maatregelen worden afgeschaft, zal ook de griep weer terugkeren. En volgens twee onderzoeken wordt het griepseizoen een stuk zwaarder dan normaal, zo bericht Knack.

Volgens een nog niet peer-reviewde studie zouden er in het seizoen 2021/22 in de Verenigde Staten 100.000 tot 400.000 meer ziekenhuisopnames zijn in vergelijking met een normaal seizoen, afhankelijk van de besmettelijkheid van de specifieke griepvariant en de vaccinatiegraad. Een andere studie voorspelt dat vooral kinderen jonger dan twaalf zwaar getroffen zullen worden omdat zij nog niet zijn blootgesteld aan het influenzavirus.