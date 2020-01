Onderzoekers: er bestaat geen veilig niveau voor fijnstof

Zelfs een kortdurende blootstelling aan fijnstof gaat gepaard met een hogere kans op een hartstilstand. Er is dan ook geen ‘veilig niveau’ voor PM2,5-fijnstof, stellen onderzoekers van de Sydney University. Dergelijk fijnstof heeft een diameter van 2,5 micrometer of minder, en kan diep doordringen tot de longen en bloedvaten.

De Australische wetenschappers hebben een onderzoek gepubliceerd in The Lancet Planetary Health, waarin ze aantonen dat fijnstof de kans op een hartstilstand vergroot. Het is bepaald niet de eerste keer dat onderzoekers tot die conclusie komen. Zo bleek vorig jaar dat op dagen met veel luchtvervuiling er significant meer hartstilstanden en beroertes voorkomen in Engeland.

Ook de Australische onderzoekers zien dat de kans op een hartstilstand toeneemt bij meer vervuiling. Maar ze stellen daarnaast vast dat ruim 90 procent van de hartaanvallen plaatsvindt op dagen dat het fijnstofniveau volgens de Australische standaarden ‘redelijk’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ is.

Het afgelopen jaar hadden bewoners in Sydney te kampen met een groot aantal dagen waarop de luchtkwaliteit (zeer) slecht was: een gevolg van de langdurige bosbranden. Andere belangrijke bronnen voor de minieme, gevaarlijke fijnstofdeeltjes zijn het verkeer en de industrie.

cc-foto: Ben Kerckx