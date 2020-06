Onderzoekers: ruim 3 miljoen levens gered met Europese lockdowns

De lockdowns die vanaf maart van kracht waren in Europa, hebben meer dan drie miljoen levens gered. Dat stellen onderzoekers van het Imperial College London, die keken naar de effecten van de lockdowns in Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

In die landen waren begin mei in totaal 130.000 mensen overleden. Door de lockdowns daalde het reproductiegetal (R0) gemiddeld met 82 procent, schrijven de onderzoekers in Nature. Omdat de R0 tot onder de 1 daalde, nam de verspreiding van SARS-CoV-2 niet meer exponentieel toe. Zouden er geen maatregelen zijn genomen, dan was het dodental in de onderzochte landen opgelopen tot 3,2 miljoen, stellen de wetenschappers die daarmee laten zien dat er bepaald geen sprake was van ‘massahysterie‘.

“Er hadden veel meer doden kunnen vallen als er geen maatregelen waren genomen”, verklaart Samir Bhatt, een van de onderzoekers. Volgens Bhatt blijft het nodig om goed na te denken over beleid om de verspreiding van het coronavirus onder controle te blijven houden in Europa.

De onderzoekers schatten dat er in de elf onderzochte landen 12 tot 15 miljoen mensen besmet zijn geweest met SARS-CoV-2. Dat komt neer op 3,2 tot 4 procent van de bevolking. Uit onderzoek van de Nederlandse bloedbanken blijkt dat ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bloeddonors antistoffen heeft tegen het coronavirus. Dat zou erop wijzen dat iets minder dan een miljoen Nederlanders geïnfecteerd zijn geweest.

