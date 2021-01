Onderzoekers vinden nieuwe symptomen die kunnen wijzen op corona

Veranderingen aan de tong, handpalmen en voetzolen kunnen wijzen op een coronabesmetting. Dat blijkt uit Spaans onderzoek dat werd uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis La Paz en de eerstelijnszorg van de autonome regio Madrid. Veertig procent van de onderzochte coronapatiënten rapporteerde een branderig gevoel en roodheid op de handpalmen en de voetzolen. De Morgen schrijft:

Het onderzoek werd uitgevoerd in april vorig jaar en er waren 666 coronapatiënten bij betrokken uit het IFEMA-veldhospitaal in Madrid, dat tijdens de eerste coronagolf werd opgezet. Eén op de vier patiënten vertelde dat hij of zij veranderingen aan de tong had opgemerkt. Het ging om zwelling, een branderig gevoel en het verschijnen van vlekken. Die zogenaamde ‘Covidtong’ zou vaak gekoppeld zijn aan smaakverlies.