Ongehoord Nederland blijft ongehoord: programma afgewezen door NPO

De extreemrechtse complotdenkersomroep Ongehoord Nederland (ON) blijft mogelijk ongehoord, omdat het geplande programma door de publieke omroep is afgewezen. Dat heeft directeur Frans Klein van de NPO laten weten. Het programma zou te duur zijn in vergelijking met andere programma’s.

Mediasite Spreekbuis.nl meldt:

Klein geeft aan dat het „in theorie” zou kunnen dat ON komend jaar geen programma’s uit kan zenden bij de publieke omroep. Al eerder gaf omroepbaas Arnold Karskens aan dat zijn programma’s door de NPO worden belemmerd en vertraagd. Hij beraadt zich op juridische stappen.

Afgelopen week kwam ON in het nieuws toen bleek dat Taco Dankers, voorzitter van de raad van toezicht, een racistische verspreider van jodenhaat bleek te zijn. ON schoof Dankers vervolgens aan de kant en verving hem door Gert Jan Mulder, een racistische verspreider van moslimhaat.