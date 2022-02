Ongehoord Nederland brengt snoeihard racisme naar NPO

Ongehoord Nederland, de nieuwe zender van en voor extreemrechtse racisten en complotdenkers, is sinds kort ook te zien op de tv-zenders van de Publieke Omroep. Daar wordt onder meer gejubeld over ‘de sterke man’ Vladimir Poetin, de ‘gevaren van extreem links’ en als zogenaamd koddige voxpop, een verslaggever die zich op straat schuldig maakt aan een staaltje snoeihard racisme. ON-verslaggever Jonathan Krispijn spreekt op straat twee moslimvrouwen aan uit een asielzoekerscentrum en wil weten waar ze hun fiets vandaan hebben, daarbij insinuerend dat de fietsen vermoedelijk gestolen zijn.

Als gevolg van het pluriformiteitsfundamentalisme wordt de publieke omroep nu ingezet om landgenoten te vernederen. Om zich van te schamen! pic.twitter.com/UNRPtpakTj — Kiza Magendane (@kizamag) February 26, 2022

De Ombudsman van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft inmiddels meerdere klachten ontvangen over de eerste tv-uitzendingen van Ongehoord Nederland. Die gaan onder meer over ‘onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid’. Dat heeft ombudsman Margo Smit laten weten. Zo stond de uitzending van Ongehoord Nieuws van donderdag in het teken van de inval van Rusland in Oekraïne. Oprichter Arnold Karskens zei daarin dat je ‘geopolitiek moet denken: er zijn machtsblokken in deze wereld; als je aan de rand van zo’n machtsblok woont, ben je een bufferstaat’. Ook was de Russische invasie van Oekraïne een kwestie van ‘iedereen iets gunnen’. Parlementariër Wybren van Haga (ex-VVD, ex-FvD) beschuldigde in de uitzending de EU en de Navo van het provoceren van Rusland.

Zoals de klachtenprocedure voorschrijft gaat Smit eerst verhaal halen bij ON. Om hoeveel klachten het gaat, maakt Smit niet bekend.