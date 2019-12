”Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen neemt toe in Nederland”

Terwijl de kloof tussen mannen en vrouwen in meer dan honderd landen kleiner werd afgelopen jaar, nam die in Nederland juist toe. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het World Economic Forum (WEF) naar genderongelijkheid. De NOS schrijft:

Van invloed op de lagere Nederlandse score is het verschil in politieke invloed tussen mannen en vrouwen. Dat verschil is groot en nam licht toe. Ook besteden vrouwen in Nederland vergeleken met mannen meer tijd aan zorgtaken en onbetaald werk.