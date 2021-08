Ongevaccineerde basisschooldocente besmet halve klas met Delta-variant

Een ongevaccineerde basisschooldocente uit Californië heeft 26 mensen besmet met het coronavirus, waaronder de helft van haar eigen leerlingen. De lerares ging aan het werk ondanks dat ze zelf de Delta-variant onder de leden had. Hoewel ze symptomen van de ziekte vertoonde, kwam ze toch twee dagen naar school en gaf les zonder mondkapje om. De besmettingen lopen gelijk op met de klasindeling: de leerlingen die het dichtst bij de juf zaten, zijn allemaal besmet.

De besmettingen vond al plaats in eind mei en begin juni van dit jaar. Het onderzoek naar de uitbraak is nu afgerond. De betreffende docente was een van twee ongevaccineerde onderwijzers op de school. Hoewel ze dus symptomen vertoonde, bleef ze zonder mondkapje lesgeven, hoewel het schoolreglement dit wel verplicht. De vrouw bleef werken tot ze uiteindelijk een test deed die positief bleek. Tijdens een persconferentie over de besmetting heeft de lokale CDC-directeur (het Amerikaanse RIVM) zich beklaagd over het feit dat de docente zonder beschermingsmiddelen voor de klas is gaan staan:

Bewijs toont keer op keer aan dat meerlaagse preventiestrategieën – zoals vaccinatie voor alle kinderen en volwassenen die in aanmerking komen, mondkapjes voor alle leerlingen, docenten, personeel en bezoekers, ventilatie, afstand houden en testen – nodig zijn om de verspreiding van Covid op scholen te voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt niet alleen opnieuw hoe besmettelijk de Delta-variant is, maar ook dat ongevaccineerde populaties nauwelijks een kans hebben om niet besmet te raken. Dat geldt ook voor kinderen die te jong zijn om te worden gevaccineerd. Oud-hoofd van de CDC Tom Frieden liet na afronding van het onderzoek weten: ‘Delta is zo besmettelijk dat we een tandje bij moeten zetten om de schoolkinderen veilig te houden. Dat betekent dat docenten en ander personeel en alle leerlingen die ervoor in aanmerking komen, gevaccineerd moeten worden. En iedereen moet een mondkapje op.’

De verwachting is dat de uitbraak reden zal zijn voor veel scholen om een vaccinatieplicht in te stellen, zoals aan de andere kant van het land in een aantal schooldistricten in New York al het geval is. Dat had voor de leerlingen van de Californische basisschool zelf overigens weinig uitgemaakt, zij zijn allen jonger dan 12 jaar, de voorlopig minimumleeftijd om gevaccineerd te worden in de Verenigde Staten. De docente zelf zou onder die richtlijnen niet ongevaccineerd naar school mogen komen.