Ongevaccineerde Oostenrijkers mogen huis niet uit

Vanaf maandag geldt er in Oostenrijk een lockdown voor ongevaccineerden. De maatregel geldt voor miljoenen Oostenrijkers die niet of niet volledig zijn ingeënt. Zij mogen alleen de deur uit om boodschappen te doen of voor doktersbezoek. De NOS schrijft:

De maatregel is genomen na spoedoverleg van kanselier Schallenberg met de regeringsleiders van de negen deelstaten, omdat de besmettingscijfers dagelijks nieuwe records vestigen. Gisteren werden 13.000 nieuwe besmettingen gemeld. “De vaccinatiegraad moet omhoog, die is beschamend laag”, zei Schallenberg op een persconferentie.

Alexander Schallenberg wil geen maatregelen nemen tegen gevaccineerden. De vaccinatiegraad in Oostenrijk bedraagt 65 procent.