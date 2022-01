Ongevaccineerde vrouw (22) moet weer leren lopen en praten na coma

Een ongevaccineerde vrouw die na haar coronabesmetting in coma moest worden gebracht, heeft opnieuw moeten leren lopen en praten. De 22-jarige Ffion Barnett uit Wales ging er aanvankelijk van uit dat het ziekteverloop in haar geval niet ernstig zou zijn, omdat ze nog jong is, meldt Wales Online.

Snel nadat Barnett in augustus besmet was geraakt, kreeg ze ademhalingsproblemen en moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ze een longontsteking kreeg en de dokters zich grote zorgen maakten over haar hartslag, werd ze in coma gebracht. Op de intensive care raakte ze al haar haar kwijt.

Nadat de marketing-student na vijf dagen weer uit haar coma werd gehaald, kwam de grote schok: ze kon opeens niets meer. Barnett moest opnieuw leren praten, lopen, eten en zelfs slapen. “Ik had hulp nodig om me op te frissen en mensen moesten het eten voor me snijden.”

“Ik was niet ingeënt, omdat ik dacht dat ik veilig was als jongere zonder gezondheidsproblemen. Het is duidelijk dat ik het verkeerd had”, erkent ze. “Covid is niet alleen gevaarlijk voor ouderen, het kan iedereen raken.”

Foto: Ffion Barnett