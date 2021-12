Ongevaccineerde vrouw (30) raakt armen en benen kwijt

Een ongevaccineerde 30-jarige Amerikaanse vrouw is haar ledematen kwijtgeraakt, nadat ze besmet raakte met corona. Door de infectie ontstonden er problemen met de bloedsomloop bij Candice Davis, waardoor haar armen en benen permanent beschadigd raakten. Om het leven van de vrouw te redden moesten de artsen delen van haar armen benen amputeren. Het is bekend dat een corona-infectie bloedproppen kan veroorzaken.

“Ze wilde wel een inenting halen, maar ze deed het niet”, vertelt haar moeder, ziekenhuismedewerker Paige Davis, in de Daily Mirror. “Ze is nu een arm kwijtgeraakt onder haar elleboog, een arm boven haar elleboog, een been onder haar knie en een halve voet aan de rechterkant. Ik had niet gedacht dat covid ten koste zou gaan van je ledematen.”

Toch is Candice Davis niet de enige die amputaties heeft moeten ondergaan vanwege een coronabesmetting. Zo raakte de 32-jarige moeder Autumn Nugent haar handen en voeten kwijt. Davis roept iedereen op om zich te laten vaccineren. “Wat heb je te verliezen?”

🎥 #COVID19 took her hands & feet👇

I cried when she sent me this yesterday: Her physical resilience & mental fortitude are my #Inspiration. She sent this 🎥 of her walking w new legs and said to tell YOU…

“Blood clots of #COVID can be prevented w a #Vaccine!”

(shown w perm) https://t.co/ouoMFhy0JH pic.twitter.com/gZ9n0FcV8V

— WesElyMD (@WesElyMD) October 12, 2021