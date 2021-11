Ongevaccineerden 32 keer meer kans op coronadood dan gevaccineerden

Ongevaccineerden hebben maar liefst 32 keer zo veel kans te overlijden aan het coronavirus als mensen die wel zijn gevaccineerd. Dat blijkt uit cijfers van het Office for National Statistics (ONS), de Britse evenknie van het CBS. Voor de cijfers is gebruik gemaakt van gegevens van 2 januari tot 24 september van dit jaar.

Gedurende die periode overleden van elke 100.000 besmette personen ruim 849 ongevaccineerde mensen, tegenover slechts 26 gevaccineerden. Binnen die laatste groep was ook weer een duidelijk verschil zichtbaar tussen mensen met maar één prik en twee prikken. Volledig gevaccineerden lopen veruit het minst risico aan de gevolgen van het virus te overlijden.

Door zo nadrukkelijk te laten zien hoeveel verschil wel of niet vaccineren maakt, hoopt het ONS het belang van de prkken nog eens extra te benadrukken. Dat is nodig, omdat uit ander onderzoek is gebleken dat inmiddels 1 op de 4 met corona besmette Britten niet langer in quarantaine gaat.