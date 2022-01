Ongevaccineerden lopen meer risico op herbesmetting

Ongevaccineerden en mensen die een mild ziekteverloop hebben gehad, hebben een grotere kans om opnieuw besmet te raken met het coronavirus. Dat blijkt uit Britse cijfers waarover The Guardian bericht.

Ook andere factoren spelen een rol. Zo is de kans op herbesmetting met Omikron groter als je de vorige keer geen Omikron maar Delta had. Deskundigen hebben becijferd dat de kans op herbesmetting met Omikron sowieso ongeveer vijf keer zo groot is als bij Delta. Ook de tijd die is verstreken sinds de vaccinatie speelt een rol: naarmate de inentingen langer geleden zijn, neemt de kans op een nieuwe infectie weer toe.

Uit Britse cijfers blijkt dat het aantal herbesmettingen snel stijgt. In totaal zijn er ruim 425.000 herbesmettingen vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan een kwart (maar liefst 110.000 gevallen) daarvan vond plaats in de eerste volledige week van januari.

Sommige mensen worden vaker dan twee keer geïnfecteerd. Zo raakte de Nederlandse Anna Sanders in negen maanden tijd vier keer besmet. “Ik ben echt elke keer opnieuw besmet. Tussen de positieve testen door heb ik ook aantoonbaar bewijs van negatieve PCR-testen”, vertelde ze deze week aan RTL Nieuws. De derde infectie was met Delta, de vierde met Omikron. Sanders is twee keer ingeënt.