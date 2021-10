‘Ongevaccineerden moeten lagere plek op medische wachtlijsten krijgen’

Kaja Kallas, premier van Estland, stelt voor dat ongevaccineerden lager geplaatst worden op wachtlijsten voor medische behandelingen. Dat zal gebeuren op het moment dat het aantal medische ingrepen beperkt moet worden door overbelasting van de ziekenhuizen als gevolg van de stijging van het aantal corona-patiënten.

“Wat ik steun? Ik wil de samenleving niet sluiten. Ik wil dat kinderen naar school blijven gaan, dat onze economie blijft draaien, maar ik wil ook dat onze ziekenhuizen niet vastlopen. En dat is waarom ik verdere beperkingen voor ongevaccineerde mensen steun,” zei de premier van de EU-lidstaat in een radio-interview.

Kallas, lid van de liberale Eesti Reformierakond (Estse Hervormingspartij), vindt de maatregel om gevaccineerden voorrang te geven op de wachtlijsten geoorloofd omdat het de ongevaccineerden zijn die met hun bewuste keuze de overbelasting van de zorg veroorzaken. “Als meer dan 70 procent van de mensen die ernstig ziek worden en meer dan 90 procent van de mensen die sterven ongevaccineerd zijn dan moeten we ons op hen richten. We moeten hun bewegingsvrijheid beperken zodat ze niet besmet raken. We zouden de huidige optie om naast toegang met een vaccinatiebewijs ook een testbewijs te kunnen laten zien, moeten afschaffen. Je kunt dan alleen nog ergens naar binnen met een vaccinatiebewijs.”

Een andere mogelijkheid is dat de door corona-besmetting gemaakte ziektekosten verhaald gaan worden op mensen die zich niet hebben laten vaccineren terwijl dat wel kon, legt Kallas uit. In Estland is momenteel bijna 55 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Het aantal besmettingen steeg de afgelopen weken snel tot inmiddels gemiddeld 894 per dag. Op het hoogtepunt van de crisis in maart dit jaar waren dat er ruim 1500.

cc-foto: Stenbocki maja