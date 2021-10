Ongevaccineerden raken na gemiddeld 16 maanden opnieuw besmet

Een coronabesmetting levert immuniteit op tegen covid-19, maar die blijft niet eeuwig duren. Ongevaccineerden moeten er rekening mee houden dat ze gemiddeld 16 maanden na hun vorige infectie opnieuw besmet kunnen raken, schrijft The Guardian.

Nieuwe varianten, zoals Delta, maken mensen weer bevattelijker voor het virus. Sinds mei is het aantal herinfecties in de Amerikaanse staat Oklahoma bijvoorbeeld met 350 procent gestegen. De herbesmettingen maken het onwaarschijnlijk dat we groepsimmuniteit kunnen bereiken door het virus te laten rondgaan onder groepen die niet zijn gevaccineerd, zoals kinderen.

Hoogleraar Jeffrey Townsend, die onderzoek naar herbesmettingen publiceerde in The Lancet Microbe, verwacht dat we zonder anti-coronamaatregelen eens in de zoveel tijd besmet zullen raken met sars-cov-2. Hij houdt wel een ruime marge aan: nieuwe besmettingen kunnen na drie maanden plaatsvinden maar ook na vijf jaar.

Ook zorgwekkend: uit Deens onderzoek blijkt dat 65-plussers minder immuniteit opbouwen na een infectie dan jongeren. Ouderen kunnen daardoor sneller opnieuw besmet raken. Ook lopen zij een grotere kans op complicaties bij een coronabesmetting.