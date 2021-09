Ongevaccineerden steeds meer geweerd om gevaccineerden vrijheid terug te geven

Oostenrijk overweegt de toegang tot horeca, sportscholen, kappers en evenementen te beperken tot mensen die gevaccineerd zijn. De zogeheten 1G-regel (allen gevaccineerden moet de 3G-regel (toegang met vaccinatie, testbewijs of immuniteit) vervangen. Met een testbewijs binnenkomen is er dan niet meer bij. Ook universiteiten willen alleen nog lesgeven aan gevaccineerden.

De maatregel zal de bewegingsvrijheid van ongevaccineerden drastisch beperken. Ze zijn alleen nog ‘welkom’ in het openbaar vervoer, in supermarkten en enkele andere plaatsen. De regering onderzoekt momenteel of een dergelijk verbod juridisch haalbaar is. Volgens sommige wetsgeleerden is de maatregel in strijd met de grondwet van het land.

Het is daarbij onder meer de vraag op welke groep de nadruk wordt gelegd, de gevaccineerden of de weigeraars. Doel van de maatregel is de bewegingsvrijheid voor gevaccineerden vergroten en tegelijkertijd de verspreiding van het virus terugdringen. De meerderheid van de burgers is al gevaccineerd en hun aantal groeit met de dag. Hun vrijheid blijven beperken, omdat een aantal burgers niet mee willen werken aan de bescherming tegen het virus, wordt als onrechtvaardig gezien. De regering heeft gezegd dat mensen die om medische redenen geen vaccin kunnen ontvangen zoveel mogelijk te zullen uitzonderen van de beperkende maatregelen.

De uitsluiting van ongevaccineerden is ook economisch voordelig. Het voortdurend beschikbaar stellen van testfaciliteiten is een grote kostenpost voor de gemeenschap. Afschaffen van de speciale behandeling voor vaccinatieweigeraars zou mogelijk ook de vaccinatiebereidheid doen toenemen. In Frankrijk heeft de invoering van een gezondheidspas geleid tot een toename van het aantal vaccinaties. Antivaxxers en andere tegenstanders roeren zich weliswaar luid maar de publieke opinie steunt het beleid. Dat blijkt ook het geval in Italië waar de maatregelen tegen ongevaccineerden zijn aangescherpt.

In Griekenland zijn 10.000 zorgmedewerkers met ingang van deze week geschorst omdat ze zich niet willen laten vaccineren.

Het AD meldde deze week dat de vaccinatiecampagne in Nederland is gestokt:

In een land als Frankrijk bijvoorbeeld stijgt het aantal gevaccineerden nog met 0,5 tot 1 procent per dag ten opzichte van de gehele bevolking, maar in Nederland is dat maar 0,05 procent. ,,Dat is het laagste van de gehele Europese Unie. In andere landen zie je dat er nog steeds vooruitgang wordt geboekt, maar Nederland stokt.’’ Zo was in Nederland het aantal mensen met minimaal een prik op 1 augustus 68,3 procent en op 29 augustus stokte de teller op 69, 2 procent. Dit gaat om de gehele bevolking, vanaf 0 jaar. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent dat er sprake is van ‘een afvlakking’.

Nederland staakt in oktober het gratis testen waarmee ongevaccineerden toegang kunnen krijgen tot bepaalde gelegenheden.

Dat een hoge vaccinatiegraad leidt tot meer vrijheid is ook duidelijk in Denemarken, waar inmiddels bijna driekwart van de bevolking volledig gevaccineerd is. De Deense regering heeft besloten alle beschermingsregels losgelaten. Door de hoge vaccinatiegraad is het virus onder controle en kan de gezondheidszorg de verzorging van mensen die ziek worden aan. Het zijn voornamelijk ongevaccineerden die na besmetting medische zorg nodig hebben. In het land worden dagelijks nog zo’n 1000 besmettingen geregistreerd en zijn de dodelijke gevolgen van de ziekte beperkt tot enkele per dag.