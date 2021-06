Ontbossing in Brazilië breekt record, justitie onderzoekt milieuminister

De ontbossing in Brazilië heeft voor de derde maand op rij een nieuw record gebroken. Voor het eerst werd er in mei meer dan duizend vierkante kilometer woud gekapt, meldt de VRT. Dat betekent een toename van 41 procent in vergelijking met vorig jaar.

In april stelde de Braziliaanse president Jair Bolsonaro tijdens een door Joe Biden georganiseerde klimaattop nog voor om de ontbossing in Brazilië in 2030 volledig te stoppen. In ruil daarvoor wilde Bolsonaro wel jaarlijks 10 miljard dollar ontvangen.

Tijdens het bewind van de rechts-radicale president is de ontbossing in Brazilië snel toegenomen. Bolsonaro heeft fors bezuinigd op het ministerie van Milieu en de agentschappen die zich inzetten voor de bescherming van de natuur.

Bolsonaro’s minister van Milieu, Ricardo Salles, wordt ervan verdacht onderdeel uit te maken van een criminele organisatie die hout exporteert naar Europa en de VS. Twee weken geleden deed de politie om die reden huiszoeking bij Salles. De minister van Milieu kwam vorig jaar ook al in opspraak toen hij voorstelde om de coronacrisis aan te grijpen om milieubeschermingsregels af te schaffen.