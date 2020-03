‘Ontstekingsremmers kunnen infectie met coronavirus juist verergeren’

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran waarschuwt via Twitter burgers voor het gebruik van ontstekingsremmers als ibuprofen en cortisone. Paracetamol is wel veilig.

“Het innemen van ontstekingsremmers kan een verergerend effect op de infectie hebben. Neem in geval van koorts paracetamol. Volg je al een kuur met ontstekingsremmers of twijfel je, raadpleeg dan je arts.”

In Nederland werd het gebruik van ibuprofen juist geadviseerd. RTL Nieuws schreef woensdag:

Bij verschillende drogisterijen in het land worden naast antibacteriële handzepen en handgels steeds vaker meerdere doosjes paracetamol en ibuprofen verkocht. “Dat is helemaal geen gek idee”, vertelt Esther Zwart van het Nederlands Huisartsen Genootschap. “Hoewel er nog geen medicijn is tegen het coronavirus, kunnen paracetamol en ibuprofen koortsverlagend werken en helpen om de symptomen bij lichte klachten te bestrijden.”

Tijdens de hamsterwoede werd ibuprofen veel verkocht als paracetamol was uitverkocht, meldt het AD:

Bij het Kruidvat in het Roosendaalse winkelcentrum Roselaar, waar de klanten het deze middag voor een flink deel laten afweten, is geen paracetamolletje meer te krijgen. Het schap is leeg, op een paar doosjes van de duurdere variant na. “Als er geen paracetamol is, nemen ze ibuprofen”, zegt een medewerkster. Zaterdag komt er een nieuw vrachtje paracetamol, althans, daar gaat ze vanuit.