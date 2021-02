Onverwachte bijwerking avondklok: meer verkeersongelukken

Rijkswaterstaat constateert dat de avondklok een onverwachte bijwerking heeft als het vriest. Het strooizout dat in de avond en nacht over de wegen wordt uitgestort wordt door het gebrek aan verkeer te weinig ingereden. Door het rijden verspreidt het strooizout zich over de hele weg en ontdooit het ijs. Door de avondklok is er echter tussen negen uur in de avond en half vijf in de ochtend amper wegverkeer waardoor er geen sprake is van vermenging van het bestrijdingsmiddel op het wegdek.

Op de IJsselbrug op de A12 waren twee kettingbotsingen met in totaal 19 voertuigen. Rijkswaterstaat schrijft dat mede toe aan de avondklok. Ook in

cc-foto: DennisM2